Орбан: Зеленский хочет лишить Венгрию энергоресурсов России, невзирая на цену

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в социальной сети Х, что президент Украины Владимир Зеленский стремится принудить Венгрию отказаться от использования российских энергоресурсов.
Орбан утверждает, что Зеленского не волнуют финансовые последствия такого шага для венгерского народа. По его словам, отказ от российского газа приведет к утроению счетов за газ и удвоению счетов за электроэнергию.
— Я не позволю Брюсселю пожертвовать венгерскими семьями ради Украины, — заявил Орбан.
В свою очередь еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что ЕК предложила к концу 2027 года полностью запретить странам ЕС покупать российский газ. По словам чиновника, инициатива включает два этапа ограничений.
29 июня Соединенные Штаты Америки отменили ограничительные меры против России, которые ранее мешали реализации проекта строительства атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии. Об этом в воскресенье, 29 июня, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время прямого эфира на телеканале М1.
Ранее Орбан сообщил, что большинство граждан Венгрии в рамках референдума проголосовало против приема Украины в состав Европейского союза. По его словам, не одобрили подобную инициативу 95 процентов опрошенных.