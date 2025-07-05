«Миротворец» обвиняет Ходченкову в нарушении украинской границы

По данным сайта, ей вменяется умышленное нарушение государственной границы Украины с целью въезда в Крым, а также участие в деятельности, трактуемой как поддержка «оккупации региона». Кроме того, в базе указано, что актриса якобы вела незаконную коммерческую деятельность на территории полуострова.