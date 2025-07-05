«Миротворец» обвиняет Ходченкову в нарушении украинской границы

Актриса Светлана Ходченкова, известная по ролям в двух кинопроектах, где её партнёром выступал Владимир Зеленский, была внесена в базу украинского портала «Миротворец».
Об этом сообщило РИА Новости.
По данным сайта, ей вменяется умышленное нарушение государственной границы Украины с целью въезда в Крым, а также участие в деятельности, трактуемой как поддержка «оккупации региона». Кроме того, в базе указано, что актриса якобы вела незаконную коммерческую деятельность на территории полуострова.
Ходченкова ранее снималась вместе с Зеленским в фильмах «Любовь в большом городе» (2009) и «Служебный роман. Наше время» (2011), режиссёром последнего выступил Сарик Андреасян, также попавший в список «Миротворца».
Ранее российский певец, лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков был внесен в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец».