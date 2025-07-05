«Это напоминает мне, что я — президент»: Трамп признался, как называет жену в постели

Не только сам американский лидер считает себя великим правителем. Бывший советник президента Соединенных Штатов Стив Бэннон заявил, что Дональд Трамп победит вновь в 2028 году и заступит на пост главы государства в третий раз. По его мнению, такие лидеры появляются один раз в столетие. Стив Бэннон уверен, что Дональд Трамп будет баллотироваться снова. Экс-советник президента США отметил, что уже сейчас, заранее, может поддержать его кандидатуру. Стив Бэннон высказался от лица общества, заявив, что люди хотят видеть Дональда Трампа американским лидером в 2028 году.