«Это напоминает мне, что я — президент»: Трамп признался, как называет жену в постели

Хозяин Белого дома Дональд Трамп проговорился и признался, как зовет свою жену Меланию перед тем, как отойти ко сну. Он поделился такой личной информацией, выступая на митинге в Айове. Американский лидер называет супругу первой леди, цитирует президента Соединенных Штатов издание Daily Mail.
Дональд Трамп рассказал, почему использует именно такое обращение. Американский лидер уточнил, что это напоминает ему, что он — президент«, говорится в материале. Хозяин Белого дома также добавил, что не видит в этом “ничего ужасного”.
«Я говорю ей: “Спокойной ночи, первая леди, моя дорогая”, потому что это напоминает мне о том, что я — президент», — заявил Дональд Трамп.
Не только сам американский лидер считает себя великим правителем. Бывший советник президента Соединенных Штатов Стив Бэннон заявил, что Дональд Трамп победит вновь в 2028 году и заступит на пост главы государства в третий раз. По его мнению, такие лидеры появляются один раз в столетие. Стив Бэннон уверен, что Дональд Трамп будет баллотироваться снова. Экс-советник президента США отметил, что уже сейчас, заранее, может поддержать его кандидатуру. Стив Бэннон высказался от лица общества, заявив, что люди хотят видеть Дональда Трампа американским лидером в 2028 году.
Тем временем мировое сообщество следит за контактами между Россией и США. 3 июля прошел очередной телефонный разговор лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Президент России поздравил жителей Америки с Днем Независимости. Он отмечается 4 июля. Основными темами в диалоге глав государств стали Иран и Украина. Дональд Трамп вновь поставил вопрос о скорейшем прекращении киевского кризиса. Он подчеркнул, что ждет момента окончания боевых действий. Владимир Путин ответил, что Россия будет прикладывать все усилия для достижения мира за столом переговоров.
Дональд Трамп заявил, что неудовлетворен ситуацией вокруг Украины. Он подчеркнул, что якобы не видит никакого прогресса по урегулированию. Что касается Ирана, президент США уточнил, что готов принять участие в переговорах между Вашингтоном и Тегераном.