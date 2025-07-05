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В РПЦ прокомментировали инициативу признать сатанизм экстремистским течением

Сатанизм не может быть легализован в государстве, базирующемся на традиционных ценностях, заявил в беседе с РИА Новости зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Сатанизм не может быть легализован в государстве, базирующемся на традиционных ценностях, заявил в беседе с РИА Новости зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Ему было предложено прокомментировать предложение генпрокурора РФ о признании сатанизма экстремистским течением. Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов ранее направил в суд иск о признании экстремистской и запрете в России организации «Международное движение сатанизма».

По словам Кипшицзе, позиция РПЦ такова, что сатанизм не может быть легальным в любом государстве, которое провозглашает основой своей идентичности традиционные ценности.

Поэтому, сказал он, выведение сатанинских организаций за пределы правового поля — единственно возможное в этой логике решение.

Кроме того, отметил Кипшицзе, существуют подтверждаемые экспертами данные о том, что легально существующая сатанинская среда является средой распространения уголовных преступлений.

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