В РПЦ прокомментировали инициативу признать сатанизм экстремистским течением

Сатанизм не может быть легализован в государстве, базирующемся на традиционных ценностях, заявил в беседе с РИА Новости зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ему было предложено прокомментировать предложение генпрокурора РФ о признании сатанизма экстремистским течением. Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов ранее направил в суд иск о признании экстремистской и запрете в России организации «Международное движение сатанизма».
По словам Кипшицзе, позиция РПЦ такова, что сатанизм не может быть легальным в любом государстве, которое провозглашает основой своей идентичности традиционные ценности.
Поэтому, сказал он, выведение сатанинских организаций за пределы правового поля — единственно возможное в этой логике решение.
Кроме того, отметил Кипшицзе, существуют подтверждаемые экспертами данные о том, что легально существующая сатанинская среда является средой распространения уголовных преступлений.