«Рассадник уголовных преступлений»: В РПЦ высказались о возможности признать сатанизм экстремистским течением

Сатанизм не может быть признан легальным в государстве, которое заявляет о культивировании традиционных ценностей. Об этом заявил заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
«Церковь считает, что сатанизм не может быть легальным в любом государстве, которое провозглашает основной своей идентичности традиционные ценности. Выведение сатанинских организаций за рамки правового поля — единственно возможное в этой логике решение», — сказал Кипшидзе РИА Новости, комментируя инициативу генпрокурора РФ о признании сатанизма экстремистским течением.
Представитель РПЦ добавил, что сатанинская среда становится рассадником уголовных преступлений.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал идею о запрете сатанизма в России как экстремистского движения.
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