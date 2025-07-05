«Рассадник уголовных преступлений»: В РПЦ высказались о возможности признать сатанизм экстремистским течением

«Церковь считает, что сатанизм не может быть легальным в любом государстве, которое провозглашает основной своей идентичности традиционные ценности. Выведение сатанинских организаций за рамки правового поля — единственно возможное в этой логике решение», — сказал Кипшидзе РИА Новости, комментируя инициативу генпрокурора РФ о признании сатанизма экстремистским течением.