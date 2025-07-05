Опубликована программа празднования Дня семьи, любви и верности 2025 в Красноярске

Программу празднования опубликовали в соцсетях мэрии города.
Сегодня, 5 июля, Ярыгинская набережная станет площадкой для масштабного семейного фестиваля «ЯРкие БЕРЕГА», посвященного Дню семьи, любви и верности.
С 12:00 гостей ожидает разнообразная программа. Для детей будет организована игровая зона «Ромашковое поле», где они смогут рисовать на стене, участвовать в гонках радиоуправляемых машинок и отдыхать на мягких ковриках. Также будет работать комната матери и ребенка.
На верхнем ярусе набережной пройдут лекции и тренинги с участием психологов, которые расскажут о балансе между семьей и карьерой, а также о роли отцов в воспитании детей и эффективных стилях родительства.
Фестиваль соберет семьи со всего Красноярского края, и на главной площадке будет определена самая творческая семья региона. Мастера из Хатанги, Чукотки и Санкт-Петербурга проведут мастер-классы по созданию национальных кукол-оберегов, резьбе по кости и традиционным играм.
Гостей ждут спортивные и творческие площадки, мастер-класс по зумбе, создание мультфильма для детей и дефиле ходулистов.
В 16:00 начнется красочное карнавальное шествие семей в костюмах, где лучшие наряды будут награждены призами в номинациях «Сибирские умельцы», «Реки Сибири» и «Богатство тайги».
В 16:30 на набережной пройдет флешмоб с запуском десятков воздушных змеев.
Регистрация на ползунковый забег начнется в 15:00, а сам старт запланирован на 17:00 — для этого будут установлены специальные дорожки перед сценой.
Одним из самых трогательных моментов станет торжественное вручение медалей «За любовь и верность» парам, прожившим вместе более 25 лет, среди которых будут супруги с более чем 60-летним стажем совместной жизни.
Праздник завершится концертом ансамбля народной песни «Красный Яр», который начнется в 21:10, сообщили в мэрии.