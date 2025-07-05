Опубликована программа празднования Дня семьи, любви и верности 2025 в Красноярске

С 12:00 гостей ожидает разнообразная программа. Для детей будет организована игровая зона «Ромашковое поле», где они смогут рисовать на стене, участвовать в гонках радиоуправляемых машинок и отдыхать на мягких ковриках. Также будет работать комната матери и ребенка.