Вильфанд рассказал, когда россияне снова смогут купаться на природе

Кроме того, он отметил, что ночные температуры также значительно увеличатся, начиная со вторника, ожидается, что они составят +16…+19°C. Это способствует повышению температуры воды в водоемах, которая к концу недели может достигнуть +21…+22°C, создавая идеальные условия для начала купального сезона.