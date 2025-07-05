Вильфанд рассказал, когда россияне снова смогут купаться на природе

В России начинается купальный сезон.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что теплая погода вернется в Центральную часть РФ в конце следующей недели, что позволит открыть купальный сезон. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.
«Никаких сомнений. Купальный сезон в следующие выходные откроется», — пояснил синоптик. Его цитату приводит РИА Новости.
Как сообщил эксперт, в предстоящие выходные, 5 и 6 июля, в центральных регионах европейской части России сохранится относительно прохладная погода: дневная температура составит примерно 20 градусов, а в некоторых районах области столбики термометров не поднимутся выше 16−17 градусов. При этом значительных осадков не ожидается.
Кроме того, он отметил, что ночные температуры также значительно увеличатся, начиная со вторника, ожидается, что они составят +16…+19°C. Это способствует повышению температуры воды в водоемах, которая к концу недели может достигнуть +21…+22°C, создавая идеальные условия для начала купального сезона.
Ранее Роман Вильфанд сообщал, что температурный режим в центральной части европейской России нормализуется к 3−4 июля, однако продолжительного периода теплой погоды пока не прогнозировалось. В начале июля дневные температуры оставались в пределах нормы, а ночные показатели постепенно повышались. В предыдущих прогнозах также отмечалось, что устойчивое тепло придет позже, а в выходные возможны колебания температур.