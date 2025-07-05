Генерал Попов рассказал, откуда летят дроны ВСУ на Ижевск, Казань и Ростов

Вооруженные силы Украины пытаются атаковать российские регионы с помощью беспилотников «Лютый» и «Чаклун» на протяжении недели. Над Удмуртией дроны сбивали как минимум трижды с начала июля. Откуда летят дроны на Ижевск, Казань, Ростов-на-Дону и другие регионы РФ, почему ВСУ используют разнообразные модели БПЛА, объяснил aif.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов.
Что за дроны ВСУ используют для атаки на регионы РФ.
Чаще всего в новостных сводках упоминаются дроны «Лютый» и «Чаклун-В». «Лютый» способен преодолевать расстояние более 1000 км, его скорость — около 150 км/ч. Наличие шасси у этой модели позволяет ему приземляться для дозаправки или выжидания, чтобы в подходящий момент атаковать.
«Чаклун-В» представляет собой облегченную версию «Лютого», его можно запускать как с катапульты, так и с помощью самолетного шасси. Дальность перелета составляет 500 км, что также указывает на возможный запуск дронов с территории РФ.
Генерал-майор Попов объяснил, с чем может быть связано решение использовать разные дроны для атаки.
«Не от хорошей жизни они используют разные дроны. Если бы у них была единая платформа, то есть хорошая отработка, то они ставили бы только разные начинки и боеприпасы, систему навигации. А так это необходимость заполнить вакуумное пространство, которое создается у Украины (от нехватки оружия — ред.)», — сказал aif.ru Попов.
Откуда запускают дроны на Ижевск, Казань, Ростов и другие регионы.
Попов, как и многие эксперты, считает, что дроны запускают с территории РФ.
«Каким-то образом Украина передала (комплектующие лля БПЛА — ред.) на территорию Российской Федерации, это же делается программно не прямо сейчас, а за счет того, что кто-то за 100 евро или долларов согласился эту махинацию провести, может, даже через третьи страны доставляли. Все монтажные, отладочные работы были на месте произведены», — пояснил он.
Запуск дронов происходил не далее чем в 150−300 км от целей, добавил Попов.
«По-другому они не могли бы достичь районов, о которых мы сейчас говорим», — уточнил он.
Киев делает ставку на дроны, но РФ разносит их производство.
Западные СМИ пишут о том, что американская сторона отказалась поставлять Украине ракеты. У ВСУ через месяц-полтора может возникнуть дефицит оружия, поэтому Киев сделает ставку на дроны, считает военный эксперт Юрий Кнутов.
«В связи с нехваткой оружия и производственных мощностей на Западе для обеспечения Украины этим оружием Киев сделает ставку на более дешевые и простые методы защиты. Это как раз беспилотники. И одно из их направлений — дроны ПВО. Эти дроны пытаются применять против “Гераней’и крылатых ракет”, — сказал aif.ru Кнутов.
При этом российские военные продолжают наносить удары по предприятиям ВПК Украины, в том числе по цехам сборки и складам БПЛА. В ночь на 4 июля «Кинжалы» поразили предприятия, изготавливающие FPV-дроны.