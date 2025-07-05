Генерал Попов рассказал, откуда летят дроны ВСУ на Ижевск, Казань и Ростов

«Не от хорошей жизни они используют разные дроны. Если бы у них была единая платформа, то есть хорошая отработка, то они ставили бы только разные начинки и боеприпасы, систему навигации. А так это необходимость заполнить вакуумное пространство, которое создается у Украины (от нехватки оружия — ред.)», — сказал aif.ru Попов.