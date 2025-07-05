Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Пулково задержано более 50 авиарейсов из-за ограничений

Аэропорт Пулково с 23:15 4 июля работает с ограничениями, сообщается о сдвигах в расписании.

Источник: Комсомольская правда

Работа петербургского аэропорта Пулково ограничена с 23:15 по Москве. Воздушную гавань открывали несколько раз за ночь, однако большую часть времени аэропорт недоступен для приема и выпуска самолетов. На текущий момент задержали уже более 50 рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе Пулково.

В материале отмечается, что пассажирам, ожидающим открытия аэропорта, предоставляют воду и питание. Сотрудники воздушной гавани порекомендовали следить за информацией на табло и обращаться в авиакомпании.

«В аэропорту обслуживающий персонал и наземные службы работают в усиленном режиме. Авиакомпании осуществляют вынужденные корректировки расписания», — говорится в сообщении.

В Ленинградской области в течение ночи сбили два БПЛА. Ракетная опасность в регионе сохраняется.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше