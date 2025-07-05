В аэропорту Пулково задержано более 50 авиарейсов из-за ограничений

Работа петербургского аэропорта Пулково ограничена с 23:15 по Москве. Воздушную гавань открывали несколько раз за ночь, однако большую часть времени аэропорт недоступен для приема и выпуска самолетов. На текущий момент задержали уже более 50 рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе Пулково.
В материале отмечается, что пассажирам, ожидающим открытия аэропорта, предоставляют воду и питание. Сотрудники воздушной гавани порекомендовали следить за информацией на табло и обращаться в авиакомпании.
«В аэропорту обслуживающий персонал и наземные службы работают в усиленном режиме. Авиакомпании осуществляют вынужденные корректировки расписания», — говорится в сообщении.
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