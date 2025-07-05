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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 5 июля 2025

Без осадков и +27 градусов ожидается в Иркутске 5 июля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 5 июля 2025 обещает переменную облачность и без осадков. Как рассказали КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем воздух прогреется до +25…+27 градусов, ночью ожидается. Ветер восточный с порывами до 4−9 м/с.

Погода в Иркутске 5 июля 2025.

— Переменная облачность, местами небольшие дожди днем, в некоторых районах возможны грозы, Ветер северо-воосточный со сменой на восточный 5−10 м/с, — сообщают синоптики о погоде в регионе.

В Иркутской области днем ожидается +23….+28, если солнце будет скрываться за облаками, то +14…+19. Вот что обещает погода в Иркутске 2 июля 2025.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Приангарье количество пострадавших от клещей выросло до 14,2 тысячи.