Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 5 июля 2025

Погода в Иркутске 5 июля 2025 обещает переменную облачность и без осадков. Как рассказали КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем воздух прогреется до +25…+27 градусов, ночью ожидается. Ветер восточный с порывами до 4−9 м/с.