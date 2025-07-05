Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 5 июля 2025

Погода в Иркутске 5 июля 2025 обещает переменную облачность и без осадков. Как рассказали КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем воздух прогреется до +25…+27 градусов, ночью ожидается. Ветер восточный с порывами до 4−9 м/с.
Погода в Иркутске 5 июля 2025.
— Переменная облачность, местами небольшие дожди днем, в некоторых районах возможны грозы, Ветер северо-воосточный со сменой на восточный 5−10 м/с, — сообщают синоптики о погоде в регионе.
В Иркутской области днем ожидается +23….+28, если солнце будет скрываться за облаками, то +14…+19. Вот что обещает погода в Иркутске 2 июля 2025.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Приангарье количество пострадавших от клещей выросло до 14,2 тысячи.