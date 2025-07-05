Врач-эндокринолог назвала пять ошибок при борьбе с лишним весом

Врач предупредила, что изнуряющие диеты лишь выводят жидкость из организма.
Изнуряющие диеты и краткосрочные ограничения не дают долгосрочного эффекта снижения веса и могут нанести вред здоровью. Об этом сообщила врач-эндокринолог, главный врач семейной клиники «Доктор АННА» Анна Марченко.
Эксперт отметила, что попытки быстро похудеть за счет резкого ограничения калорийности приводят к дискомфорту и сбоям в работе организма. «Находиться постоянно в состоянии голода некомфортно для психики и для тела. Могут появиться признаки гипогликемии: тахикардия, дрожь в конечностях, озноб, потливость. Могут мучить беспричинные головные боли, начаться трудности с засыпанием», — пояснила Марченко. Ее слова передает «Ридус». Она добавила, что большинство подобных диет лишь выводят жидкость из организма, а не способствуют сжиганию жира.
Кроме того, врач предупредила, что снижению веса также не способствуют многочасовые ежедневные тренировки, «волшебные» средства для похудения (такие как миостимуляторы, пояса для похудения, вибромассажеры и прочее) и специальные медицинские препараты. Марченко подчеркнула, что для снижения веса важно соблюдать баланс между правильным питанием и физической активностью.
По ее словам, только у 10% пациентов избыточный вес связан с эндокринными заболеваниями, в остальных случаях причина — переедание. Специалист также предостерегла от самостоятельного приема препаратов для похудения без консультации с врачом.
Ранее старший научный сотрудник НМИЦ психиатрии и наркологии Александр Дубинский сообщил, что психологические факторы часто мешают людям с лишним весом похудеть. По его словам, низкая самооценка и желание казаться значимее могут приводить к набору веса, а страх перемен и защитная реакция на нежелательное внимание также способствуют данной проблеме. Дубинский подчеркнул, что проблемы с весом редко касаются лишь питания и физической активности, поэтому для достижения результатов важно работать с психологическими установками и при необходимости обращаться за помощью к специалистам.