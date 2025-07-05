Врач-эндокринолог назвала пять ошибок при борьбе с лишним весом

Ранее старший научный сотрудник НМИЦ психиатрии и наркологии Александр Дубинский сообщил, что психологические факторы часто мешают людям с лишним весом похудеть. По его словам, низкая самооценка и желание казаться значимее могут приводить к набору веса, а страх перемен и защитная реакция на нежелательное внимание также способствуют данной проблеме. Дубинский подчеркнул, что проблемы с весом редко касаются лишь питания и физической активности, поэтому для достижения результатов важно работать с психологическими установками и при необходимости обращаться за помощью к специалистам.