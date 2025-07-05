Глава РСА рассказал, как снизить стоимость ОСАГО для водителей без опыта

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Водителям, которые получили права и не имеют опыта, стоит как можно раньше приобрети свой первый полис ОСАГО, даже если они пока не собираются водить машину, чтобы снизить стоимость страховки в будущем, рассказал РИА Новости президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.