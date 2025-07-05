Глава РСА рассказал, как снизить стоимость ОСАГО для водителей без опыта

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Водителям, которые получили права и не имеют опыта, стоит как можно раньше приобрети свой первый полис ОСАГО, даже если они пока не собираются водить машину, чтобы снизить стоимость страховки в будущем, рассказал РИА Новости президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.
«Приобретая полис ОСАГО впервые, водитель попадает в базу страховщиков, и с первого дня ему начинают начисляться бонусы КБМ (коэффициент бонус-малус)», — пояснил Уфимцев.
Таким образом, по его словам, водитель начнет получать баллы за отсутствие ДТП, даже если не будет садиться за руль.
Коэффициент бонус-малус отражает страховую историю водителя и влияет на стоимость страховки. При оформлении первого полиса молодой водитель получает коэффициент 1,17.
Минимальный КБМ 0,46 получают водители при безаварийной езде от 10 лет, он дает скидку более 50% на полис ОСАГО. Максимальный коэффициент 3,92 устанавливается при частых ДТП по вине водителя и значительно увеличивает стоимость страховки.
«Часто бывает, что молодые люди получают права, но не сразу начинают водить автомобиль. В этом случае будет выгодно купить короткий полис ОСАГО», — сказал глава РСА.
В прошлом году появились полисы ОСАГО с очень коротким сроком действия — от одного дня. Стоимость однодневного полиса незначительна в сравнении с годовым, достаточно первый раз приобрести его, чтобы водитель был внесен в базу страховщиков и начал получать бонусы.
На КБМ и в конечном счете на цену ОСАГО влияет только количество ДТП по вине водителя. Перерыв в страховании никак не влияет на значение коэффициента. «Принцип такой: нет ДТП — снижается цена. И все», — сказал Уфимцев.
Таким образом, купив первый раз короткий полис, водитель начнет получать баллы даже без продления страховки и без практического опыта на дороге.