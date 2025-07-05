Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в эфире телеканала BFMTV об отсутствии прогресса в переговорах с Россией относительно урегулирования конфликта на Украине.
По словам Макрона, для достижения прогресса необходимо сначала заключить соглашение о перемирии и возобновить переговорный процесс.
— Я не могу сказать, что в обсуждениях есть какой-то прогресс, поскольку в первую очередь необходимо добиться заключения соглашения о перемирии и возобновить переговоры, — заявил Макрон.
Комментируя свой разговор с президентом России Владимиром Путиным, французский лидер подчеркнул, что между двумя странами сохраняются серьезные разногласия по украинскому вопросу. Макрон настаивает на немедленном прекращении огня как единственном пути к мирному урегулированию.
1 июля состоялся первый за три года телефонный разговор президентов России и Франции. Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер напомнил главе Франции, что конфликт является прямым следствием политики западных стран, которые в течение многих лет создавали в стране антироссийский плацдарм, а теперь затягивают боевые действия.