Гороскоп для всех знаков зодиака на 5 июля

У Близнецов день будет насыщенным и непростым, задач может стать больше обычного, поэтому важно выделить главное. Спешка и невнимательность при заключении сделок могут привести к потерям. Новые знакомства обещают перспективы, но не все окажется полезным. Ваш оптимизм поможет справиться с трудностями.