Омичка выловила в Иртыше гигантскую щуку: «Руки до сих пор трясутся»

В телеграм-канале «Рыбалка в Омске» появилась история о рекордном улове местной жительницы, которая поймала в Иртыше щуку длиной почти в метр.
На фотографии, опубликованной в канале 3 июля, запечатлена крупная хищница, ставшая главным трофеем рыбака. Удачливая омичка рассказала, что рыба попалась на малька в районе северного направления Иртыша.
«Иртыш, северное направление. Три часа назад. Руки до сих пор трясутся. Впервые у меня такой улов, на удочку», — поделилась впечатлениями женщина.
Этот трофей стал для нее первым подобным опытом, и эмоции от улова переполняют начинающую рыбачку. Поймать такую крупную щуку — настоящая удача даже для бывалых любителей рыбалки.
Пост вызвал большой интерес у подписчиков канала, многие поздравили омичку с редким трофеем и отметили ее успех в комментариях. Некоторые заметили, что теперь побоятся зайти в Иртыш зная, что такие огромные рыбы встречаются в водоемах посреди городской черты.
Ранее мы писали об огромном судаке и щуке, которые также поймали в Иртыше.