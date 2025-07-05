Омичка выловила в Иртыше гигантскую щуку: «Руки до сих пор трясутся»

Пост вызвал большой интерес у подписчиков канала, многие поздравили омичку с редким трофеем и отметили ее успех в комментариях. Некоторые заметили, что теперь побоятся зайти в Иртыш зная, что такие огромные рыбы встречаются в водоемах посреди городской черты.