34 тысячи заявлений подано в первые классы школ Челябинской области

Примечательно, что 88% заявлений были поданы через электронный сервис портала «Госуслуги». По сравнению с прошлым годом использование онлайн-записи увеличилось на 10%. Это связано с удобством системы: родителям не требуется лично посещать школу для подачи заявления. Через «Госуслуги» также можно перевести ребенка в другую школу или подать документы в 10 класс. Для этого необходима подтвержденная учетная запись на портале.