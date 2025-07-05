34 тысячи заявлений подано в первые классы школ Челябинской области

Это составляет около 80% от планируемого числа учеников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства образования и науки.
Приемная кампания проходит в два этапа. Первый этап завершился 30 июня. В этот период преимущество имели дети, проживающие на закрепленной территории, а также льготные категории. Приказы о зачислении уже должны быть опубликованы.
С 6 июля начнется второй этап, во время которого подать заявление можно в любую школу, независимо от прописки ребенка.
Примечательно, что 88% заявлений были поданы через электронный сервис портала «Госуслуги». По сравнению с прошлым годом использование онлайн-записи увеличилось на 10%. Это связано с удобством системы: родителям не требуется лично посещать школу для подачи заявления. Через «Госуслуги» также можно перевести ребенка в другую школу или подать документы в 10 класс. Для этого необходима подтвержденная учетная запись на портале.