Арестованы деньги основателя «Русагро» на сумму 315 млн рублей

Суд в Москве арестовал денежные средства и доли в компаниях, принадлежащие основателю агрохолдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Это следует из материалов суда. Под арест попали 315 млн рублей в разной валюте, а также все доли Мошковича в уставном капитале «Русагро» и других его компаниях.