Паразитолог Лукашев рассказал, где можно заразиться «злой нитью» от комаров

Дирофиляриоз (от латинского — «злая нить» — ред.), первый случай заражения которым через укус комара выявили в Крыму, является довольно редким заболеванием, ежегодно в России регистрируется всего около 100 подобных случаев. Об этом aif.ru рассказал директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев.
Ранее в Крыму зафиксировали первый случай дирофиляриоза. При этом паразитном заболевании черви проникают в организм через укус комара и поражают кожу или глаза.
«Это заболевание достаточно редкое. Каждый год в России регистрируется около 100 случаев. И заразиться им можно не только в Крыму, но и в других регионах. Вообще эпицентр заболевания находится в Ростовской области. Но в последние годы заболевание двигается на север. Хотя, повторюсь, оно очень редкое, это единичный случай на регион», — сказал Лукашев.
Он добавил, что комары в России не переносят серьезных заболеваний.
«Хотя существует теоретическая угроза, что к нам могут прийти некоторые из тропических инфекций, но на сегодня в России более серьезную опасность представляют клещи», — резюмировал паразитолог.
Медики ранее предположили, что первый случай заболевания дирофиляриозом связан с теплым и влажным климатом Крыма, способствующим размножению комаров-переносчиков.