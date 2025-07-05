В аэропорту Петербурга из-за ограничений задерживаются более полусотни рейсов

Там напомнили, что аэропорт практически перестал работать (с несколькими открытиями) в 23:15 пятницы, 4 июля. На этом фоне авиакомпании осуществляют корректировки расписания, а обсуживающий персонал и наземные службы работают в усиленном режиме.