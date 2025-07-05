В аэропорту Петербурга из-за ограничений задерживаются более полусотни рейсов

Свыше 50 рейсов на прилет и вылет задерживаются в петербургском аэропорту «Пулково». Об этом проинформировал официальный телеграм-канал воздушной гавани.
Там напомнили, что аэропорт практически перестал работать (с несколькими открытиями) в 23:15 пятницы, 4 июля. На этом фоне авиакомпании осуществляют корректировки расписания, а обсуживающий персонал и наземные службы работают в усиленном режиме.
«Авиакомпании осуществляют вынужденные корректировки расписания. На данный момент задержано более 50 рейсов. С пассажирами работают представители авиакомпаний и аэропорта. На период ожидания предоставляются вода и питание», — говорится в сообщении аэропорта «Пулково».
Отметим, что о втором за ночь введении ограничений в аэропорту «Пулково» Росавиация предупредила в 02:49. Пока что воздушная гавань не возобновляла прием и отправку самолетов.
Также с 02:55 в целях безопасности введены ограничения на полеты в аэропорту Саратова, а с 04:16 — в воздушной гавани Ульяновска.