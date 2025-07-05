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В РПЦ оценили идею о признании сатанизма экстремистским течением

Заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе высказался против легализации сатанизма в государстве, основанном на традиционных ценностях. Об этом он заявил комментируя инициативу генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

В РПЦ высказались о легальности сатанизма в России.

Заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе высказался против легализации сатанизма в государстве, основанном на традиционных ценностях. Об этом он заявил комментируя инициативу генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

«Церковь считает, что сатанизм не может быть легальным в любом государстве, которое провозглашает основной своей идентичности традиционные ценности. Выведение сатанинских организаций за рамки правового поля — единственно возможное в этой логике решение», — пояснил он для РИА Новости. Помимо религиозных аспектов, он отметил, что, согласно мнению специалистов, легально функционирующие сатанинские сообщества представляют собой очаг преступной деятельности.

Генеральный прокурор ранее направил в суд иск с требованием признать экстремистской и запретить в России деятельность организации «Международное движение сатанизма». По мнению Вахтанга Кипшидзе, сатанизм как явление несовместимо с традиционными ценностями, которые провозглашает Российская Федерация.

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