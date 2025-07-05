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Как снизить стоимость ОСАГО для неопытного водителя

Молодым водителям, недавно получившим права, рекомендуется как можно раньше оформить первый полис ОСАГО, даже если они не планируют в ближайшее время садиться за руль. Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Водитель может приобрести полис ОСАГО по 50% скидке при условии безаварийной езды в течение 10 лет.

Молодым водителям, недавно получившим права, рекомендуется как можно раньше оформить первый полис ОСАГО, даже если они не планируют в ближайшее время садиться за руль. Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

«Приобретая полис ОСАГО впервые, водитель попадает в базу страховщиков, и с первого дня ему начинают начисляться бонусы КБМ (коэффициент бонус-малус)», — пояснил Уфимцев РИА Новости. По его словам, даже в случае отсутствия практического опыта вождения и реальных поездок, у автомобилиста начнет формироваться страховая история, что в будущем позволит снизить стоимость страхования.

Эксперт напомнил, что при оформлении первого полиса молодой водитель получает КБМ с коэффициентом 1,17. При безаварийной езде в течение десяти лет этот показатель может снизиться до минимального значения 0,46, что дает более 50% скидки на полис ОСАГО. Наиболее высокий коэффициент — 3,92 — устанавливается для водителей, которые часто становятся виновниками ДТП, это значительно увеличивает стоимость страховки. Перерыв в страховании не влияет на КБМ — значение коэффициента зависит только от наличия или отсутствия аварий по вине владельца полиса.

С прошлого года на рынке появились короткие полисы ОСАГО со сроком действия от одного дня. Стоимость таких полисов невелика по сравнению с годовыми, однако и однодневного оформления достаточно, чтобы водитель был внесен в базу страховщиков и начал получать бонусы за безаварийность. Уфимцев отметил, что это особенно выгодно для тех, кто только получил права и пока не планирует регулярно использовать автомобиль. По данным РСА, принцип расчета стоимости ОСАГО остается неизменным: если у водителя нет аварий по его вине, страховой коэффициент КБМ снижается, что позволяет существенно уменьшить траты на обязательное страхование автогражданской ответственности в будущем.

Ранее сообщалось, что с осени 2025 года в России начнет действовать система автоматического выявления водителей без полиса ОСАГО с помощью дорожных камер, и нарушителей будут сразу штрафовать без тестового периода. Информацию о наличии страховки будут сверять по регистрационному номеру автомобиля, чтобы избежать ошибок из-за задержек в регистрации полисов.