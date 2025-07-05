Как снизить стоимость ОСАГО для неопытного водителя

С прошлого года на рынке появились короткие полисы ОСАГО со сроком действия от одного дня. Стоимость таких полисов невелика по сравнению с годовыми, однако и однодневного оформления достаточно, чтобы водитель был внесен в базу страховщиков и начал получать бонусы за безаварийность. Уфимцев отметил, что это особенно выгодно для тех, кто только получил права и пока не планирует регулярно использовать автомобиль. По данным РСА, принцип расчета стоимости ОСАГО остается неизменным: если у водителя нет аварий по его вине, страховой коэффициент КБМ снижается, что позволяет существенно уменьшить траты на обязательное страхование автогражданской ответственности в будущем.