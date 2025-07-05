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СК выяснит, почему жители села под Красноярском пьют дождевую воду

Жители села Пировское Красноярского края пожаловались на отсутствие качественной воды. Сотрудники СК проводят проверку.

Источник: Российская газета

В Сети появилась информация об ущемлении прав жителей Пировского на качественное водоснабжение. Такая ситуация сложилась якобы из-за ликвидации единственного колодца. Правда, осталась колонка, но, как утверждают граждане, вода из нее непригодна для питья. Людям приходится ждать дождя, как манны небесной.

Обращения в профильные структуры оказались безрезультатны, меры для решения проблемы не принимается, рассказали в региональном управлении СК РФ.

Председатель Следственного комитета России затребовал у региональных коллег доклад о результатах проверки, организованной в связи с нарушением прав жителей.