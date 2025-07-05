СК выяснит, почему жители села под Красноярском пьют дождевую воду

В Сети появилась информация об ущемлении прав жителей Пировского на качественное водоснабжение. Такая ситуация сложилась якобы из-за ликвидации единственного колодца. Правда, осталась колонка, но, как утверждают граждане, вода из нее непригодна для питья. Людям приходится ждать дождя, как манны небесной.