Смолов, Кокорин и Мамаев подрались в одной и той же «Кофемании»

Этот случай стал уже третьим громким инцидентом, связанным с проявлением насилия именно в ресторанах сети «Кофемания». Так, в 2018 году в том же заведении на Никитской вспыхнул скандал с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, завершившийся уголовным делом и тюремными сроками. Позже, в феврале 2025 года, в «Кофемании» на Кутузовском проспекте произошла массовая драка между посетителями, вызвавшая панику среди гостей и привёдшая к разрушениям в зале.