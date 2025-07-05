Смолов, Кокорин и Мамаев подрались в одной и той же «Кофемании»

Футболист Фёдор Смолов оказался в центре резонансного инцидента, произошедшего в одном из ресторанов сети «Кофемания» на улице Никитская в Москве.
Согласно имеющимся данным, между спортсменом и двумя посетителями заведения вспыхнул конфликт, который перерос в драку. На видео, попавшем в сеть, видно, как словесная перепалка перерастает в физическое противостояние, в ходе которого Смолов наносит удары руками.
По предварительной информации, поводом могли стать провокационные высказывания в адрес экс-игрока «Краснодара», связанные с его профессиональной карьерой. Также сообщается, что один из пострадавших мог получить серьёзные травмы, включая переломы лицевых костей, однако эти сведения официально пока не подтверждены.
Этот случай стал уже третьим громким инцидентом, связанным с проявлением насилия именно в ресторанах сети «Кофемания». Так, в 2018 году в том же заведении на Никитской вспыхнул скандал с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, завершившийся уголовным делом и тюремными сроками. Позже, в феврале 2025 года, в «Кофемании» на Кутузовском проспекте произошла массовая драка между посетителями, вызвавшая панику среди гостей и привёдшая к разрушениям в зале.