Трое военнослужащих из Иркутской области вернулись из украинского плена

Трое военнослужащих из Иркутской области вернулись домой из украинского плена. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
— Спасибо России, что не забыли про нас и обменяли. Дома ждёт мама. Я еду домой, — делятся своими эмоциями бойцы.
— Дай Бог, что поменяли нас, думали уже — все, эмоции еще где-то плавают. Дома ждут, все хорошо.
Сейчас бойцам оказывают психологическую и медицинскую помощь. Их ждет реабилитация.
Также Игорь Кобзев поблагодарил и оценил работу спецслужбы России, Минобороны РФ, уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову и Светлану Семенову. Они делают все возможное, чтобы пленные возвращались к себе домой.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что ефрейтор Владимир Хадаев из Ольхонского района героически погиб в зоне СВО.