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Трое военнослужащих из Иркутской области вернулись из украинского плена

Парням оказывают психологическую и медицинскую помощь.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Трое военнослужащих из Иркутской области вернулись домой из украинского плена. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

— Спасибо России, что не забыли про нас и обменяли. Дома ждёт мама. Я еду домой, — делятся своими эмоциями бойцы.

— Дай Бог, что поменяли нас, думали уже — все, эмоции еще где-то плавают. Дома ждут, все хорошо.

Сейчас бойцам оказывают психологическую и медицинскую помощь. Их ждет реабилитация.

Также Игорь Кобзев поблагодарил и оценил работу спецслужбы России, Минобороны РФ, уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову и Светлану Семенову. Они делают все возможное, чтобы пленные возвращались к себе домой.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что ефрейтор Владимир Хадаев из Ольхонского района героически погиб в зоне СВО.