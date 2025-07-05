При атаке БПЛА в Саратове и Энгельсе повреждены дома — губернатор

Жилые здания в Энгельсе и Саратове повреждены в результате атаки беспилотников, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.
«Вследствие нападения БПЛА зафиксированы повреждения жилых домов в Энгельсе и Саратове», — написал он.
По предварительной информации, пострадавших нет. На месте происшествия работают все оперативные службы.
Ранее МЧС России сообщило, что столица Чувашии Чебоксары подверглась нападению беспилотников. Также губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале сообщил об отражении атаки беспилотников. Первоначально, по его словам, силами ПВО был уничтожен дрон над Тосненским районом области. Позднее еще один беспилотник нейтрализовали в Гатчинском округе. Дрозденко подчеркнул, что в результате отражения атаки беспилотников пострадавших и разрушений нет. Позднее Росавиация сообщила об отмене ранее введенных ограничений на полеты в аэропорту Пулково.
Вооруженные формирования Украины регулярно атакуют регионы России, включая приграничные и удаленные от фронта, с применением беспилотников, ракет, реактивных систем залпового огня и воздушных шаров.
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