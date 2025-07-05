В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4 более 1000 толчков за две недели

В Японии наблюдается повышенная сейсмическая активность в районе острова Акусэкидзима, входящего в группу островов Токара.
С 21 июня по 5 июля было зафиксировано более 1300 землетрясений с магнитудой выше балла, включая пять толчков силой от пяти до шести баллов, сообщил представитель Главного метеорологического агентства страны.
Утром в субботу, 5 июля, в регионе произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр располагался на глубине 19 километров под водой, угрозы цунами не зафиксировано. Власти заявили, что все 59 жителей островов в безопасности.
Метеорологическое агентство предупредило о возможности новых землетрясений с силой до шести баллов и рекомендовало жителям проявлять бдительность, избегать опасных зон и следить за информацией о сейсмической активности и погодных условиях.
Представители агентства также прокомментировали слухи о предстоящем мощном землетрясении в Японии, которые распространяются в социальных сетях, и подчеркнули, что современные научные методы не позволяют предсказывать землетрясения с указанием конкретной даты, времени и места. Эксперты призвали население полагаться на научные данные и не поддаваться панике, передает РИА Новости.
2 июля на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3, оно ощущалось в Стамбуле. Толчки были зафиксированы в западной части Стамбула около 13:58 по московскому времени. В тот же день на Камчатке также произошло землетрясение. Жители Петропавловска-Камчатского почувствовали подземные толчки силой до трех баллов.