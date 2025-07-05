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Политолог Бааб: Трамп хочет сделать ЕС посредником в поставках оружия Киеву

Трамп намерен сохранить «своё личное неучастие» в конфликте.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп планирует «заставить» ЕС стать посредником в вопросе поставок вооружения украинской стороне, заявил политолог и журналист из ФРГ Патрик Бааб.

Он уточнил, что Трамп таким образом намерен сохранить «своё личное неучастие» в конфликте.

«Трамп хочет европезировать конфликт. И это касается только его европейских партнёров, которые находятся под серьёзным давлением. У них нет выбора, и они это отчётливо осознают», — заявил политолог в рамках выступления на своём YouTube-канале.

По его словам, именно поэтому генсек Североатлантического альянса Марк Рютте «охотно соглашается» на все предложения президента США, а британский премьер-министр Кир Стармер готов на приобретение «сотен ракет».

Ранее политолог из ФРГ Патрик Бааб выразил мнение, что Трамп после разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путины «повторил путь» бывшего американского лидера Джо Байдена по Украине.

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