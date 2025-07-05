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Дожди и сильный ветер обрушатся на Приморье

На территории Приморского края объявлено штормовое предупреждение.

На территории Приморского края объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщила в субботу, 5 июля, пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Там отметили, что порывы ветра в крае будут достигать 15−20 м/с.

«Ночью и утром 6 июля под влиянием атмосферного фронта в Приморском крае пройдут кратковременные дожди, в северной половине — местами ливни с грозами с количеством 15−45 миллиметров», — говорится в сообщении ведомства.

К слову, на период с 3 по 8 июля в Приморье также действует штормовое предупреждение из-за жаркой погоды. Температура воздуха местами будет достигать +37 градусов.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, почему в Петербурге происходят наводнения.