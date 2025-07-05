Черви под кожей: паразитолог Лукашев рассказал, чем могут заразить комары

В Крыму выявили первый случай дирофиляриоза (от латинского — «злая нить» — ред.) — это паразитное заболевание, при котором черви проникают под кожу в организм через укус комара и поражают кожу или глаза. Aif.ru спросил об этом заболевании у директора Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александра Лукашева и узнал, чем еще комары могут заразить человека.
100 случаев в год.
Дирофиляриоз считается достаточно редким заболеванием, ежегодно в России фиксируется всего около 100 случаев отметил Лукашев.
«Заразиться им можно не только в Крыму, но и в других регионах. Вообще эпицентр заболевания находится в Ростовской области. Но в последние годы заболевание двигается на север. Хотя, повторюсь, оно очень редкое, это единичный случай на регион», — сказал собеседник aif.ru.
Как распознать «злую нить»?
Способа распознать дирофиляриоз на ранних сроках не существует, отметил Лукашев.
«Распознать заболевание можно, если под кожей появляется червь, который там ползает», — пояснил он.
При обнаружении червя под кожей нужно сразу обращаться к врачу. Обращение на ранних сроках после выявления гельминта исключает опасное течение болезни.
«Если удалить гельминта на ранних сроках, это не опасно. В принципе, любой хирург с этим справится», — добавил Лукашев.
Какие еще болезни переносят комары.
Комары в России не переносят серьезных заболеваний, подчеркнул паразитолог.
«Хотя существует теоретическая угроза, что к нам могут прийти некоторые из тропических инфекций, но на сегодня в России более серьезную опасность представляют клещи», — сказал он.
Помимо дирофиляриоза от комаров можно заразиться туляремией. По данным Роспотребнадзора, заболевание передается через кровососущих насекомых, в том числе через комаров, слепней и клещей. Однако и оно не сильно распространено. В 2024 году было зарегистрировано всего 147 случаев заражения туляремией в 20 субъектах РФ.
За пределами России от укуса комара может развиться малярия, лихорадка Денге или вирус Западного Нила.