Черви под кожей: паразитолог Лукашев рассказал, чем могут заразить комары

«Заразиться им можно не только в Крыму, но и в других регионах. Вообще эпицентр заболевания находится в Ростовской области. Но в последние годы заболевание двигается на север. Хотя, повторюсь, оно очень редкое, это единичный случай на регион», — сказал собеседник aif.ru.