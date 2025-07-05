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Черви под кожей: паразитолог Лукашев рассказал, чем могут заразить комары

Ученый рассказал, переносят ли комары опасные заболевания.

Источник: Аргументы и факты

В Крыму выявили первый случай дирофиляриоза (от латинского — «злая нить» — ред.) — это паразитное заболевание, при котором черви проникают под кожу в организм через укус комара и поражают кожу или глаза. Aif.ru спросил об этом заболевании у директора Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александра Лукашева и узнал, чем еще комары могут заразить человека.

100 случаев в год.

Дирофиляриоз считается достаточно редким заболеванием, ежегодно в России фиксируется всего около 100 случаев отметил Лукашев.

«Заразиться им можно не только в Крыму, но и в других регионах. Вообще эпицентр заболевания находится в Ростовской области. Но в последние годы заболевание двигается на север. Хотя, повторюсь, оно очень редкое, это единичный случай на регион», — сказал собеседник aif.ru.

Как распознать «злую нить»?

Способа распознать дирофиляриоз на ранних сроках не существует, отметил Лукашев.

«Распознать заболевание можно, если под кожей появляется червь, который там ползает», — пояснил он.

При обнаружении червя под кожей нужно сразу обращаться к врачу. Обращение на ранних сроках после выявления гельминта исключает опасное течение болезни.

«Если удалить гельминта на ранних сроках, это не опасно. В принципе, любой хирург с этим справится», — добавил Лукашев.

Какие еще болезни переносят комары.

Комары в России не переносят серьезных заболеваний, подчеркнул паразитолог.

«Хотя существует теоретическая угроза, что к нам могут прийти некоторые из тропических инфекций, но на сегодня в России более серьезную опасность представляют клещи», — сказал он.

Помимо дирофиляриоза от комаров можно заразиться туляремией. По данным Роспотребнадзора, заболевание передается через кровососущих насекомых, в том числе через комаров, слепней и клещей. Однако и оно не сильно распространено. В 2024 году было зарегистрировано всего 147 случаев заражения туляремией в 20 субъектах РФ.

За пределами России от укуса комара может развиться малярия, лихорадка Денге или вирус Западного Нила.