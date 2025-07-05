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В аэропорту Пулково спустя три часа сняли ограничения на полеты

Петербургский аэропорт Пулково с 05:44 работает без ограничений.

Источник: Комсомольская правда

Петербургский аэропорт Пулково на протяжении всей ночи работал в ограниченном режиме. Меры безопасности прекратили действие с 05:44. Об этом оповестили в пресс-службе Росавиации.

Временные ограничения ввели в 23:25 4 июля. Позже, в 01:50 аэропорт заработал в штатном режиме. Спустя час в воздушной гавани Петербурга вновь ввели ограничения. Они действовали для обеспечения безопасности перелетов.

«В аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

За время действия мер безопасности задержали более 50 авиарейсов. Пассажирам, ожидающим открытия аэропорта, предоставляли воду и питание. Над территорией Ленобласти в течение ночи сбили два БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

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