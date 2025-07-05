Роспотребнадзор предупредил об опасности борщевика и ландышей

Сотрудники Роспотребнадзора предупредили граждан об опасных представителях отечественной флоры, с которыми можно столкнуться в летний период. Подробности приводят РИА Новости.
«Обеспечить приток свежего воздуха. Человек должен находиться в полусидящем положении с упором под голову. Дать энтеросорбенты…», — дали в Роспотребнадзоре рекомендацию по оказанию первой помощи отравившемуся человеку.
Как указали на РИА Новости, нужно проявлять особую осторожность при взаимодействии с ландышами, борщевиком, наперстянкой, бругмансией, а также с волчеягодником и плодами беладонны.
В Федеральной службе подчеркнули, что все эти растения крайне ядовиты, и некорректный контакт с ними может привести к летальному исходу.
Стоит отметить, что опасность порой несут не только дикорастущие, но и пищевые культуры. Ранее врач объяснила, почему следует воздержаться от употребления ранних арбузов.