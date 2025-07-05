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Роспотребнадзор предупредил об опасности борщевика и ландышей

Сотрудники Роспотребнадзора предупредили граждан об опасных представителях отечественной флоры, с которыми можно столкнуться в летний период.

Сотрудники Роспотребнадзора предупредили граждан об опасных представителях отечественной флоры, с которыми можно столкнуться в летний период. Подробности приводят РИА Новости.

«Обеспечить приток свежего воздуха. Человек должен находиться в полусидящем положении с упором под голову. Дать энтеросорбенты…», — дали в Роспотребнадзоре рекомендацию по оказанию первой помощи отравившемуся человеку.

Как указали на РИА Новости, нужно проявлять особую осторожность при взаимодействии с ландышами, борщевиком, наперстянкой, бругмансией, а также с волчеягодником и плодами беладонны.

В Федеральной службе подчеркнули, что все эти растения крайне ядовиты, и некорректный контакт с ними может привести к летальному исходу.

Стоит отметить, что опасность порой несут не только дикорастущие, но и пищевые культуры. Ранее врач объяснила, почему следует воздержаться от употребления ранних арбузов.