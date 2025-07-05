Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликован прогноз погоды на 5 июля 2025 года в Красноярске

Сегодня будет жаркоСегодня, 5 июля, в Красноярске ожидается переменная облачность с преобладанием безосадочной погоды.

Сегодня будет жарко.

Сегодня, 5 июля, в Красноярске ожидается переменная облачность с преобладанием безосадочной погоды. Ночной ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 1−5 м/с, а днем его скорость возрастет до 5−10 м/с.

Температурные показатели порадуют горожан: ночью столбик термометра остановится на отметках +14…+16°, а днем ожидается теплота в диапазоне +28…+30°.

Такие комфортные условия создадут отличную атмосферу для проведения семейного фестиваля «ЯРкие БЕРЕГА» на Ярыгинской набережной, где красноярцы смогут насладиться разнообразными мероприятиями и активностями. Программу празднования публиковали ранее.

Не упустите возможность провести этот солнечный день на свежем воздухе!