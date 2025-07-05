Опубликован прогноз погоды на 5 июля 2025 года в Красноярске

Сегодня будет жарко.
Сегодня, 5 июля, в Красноярске ожидается переменная облачность с преобладанием безосадочной погоды. Ночной ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 1−5 м/с, а днем его скорость возрастет до 5−10 м/с.
Температурные показатели порадуют горожан: ночью столбик термометра остановится на отметках +14…+16°, а днем ожидается теплота в диапазоне +28…+30°.
Такие комфортные условия создадут отличную атмосферу для проведения семейного фестиваля «ЯРкие БЕРЕГА» на Ярыгинской набережной, где красноярцы смогут насладиться разнообразными мероприятиями и активностями. Программу празднования публиковали ранее.
Не упустите возможность провести этот солнечный день на свежем воздухе!