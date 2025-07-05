Синоптик Ильин назвал два самых жарких дня в Москве на следующей неделе

На следующей неделе в столице ожидается 30-градусная жара. Самыми жаркими днями станут 8 и 9 июля. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
— Наиболее жаркими днями на следующей неделе будут вторник и среда. Воздух прогреется до плюс 25−30 градусов. В четверг и в пятницу ожидается плюс 23−28 градусов, — уточнил специалист.
По его словам, что касается ночных температур: во вторник ожидается 11−13 градусов тепла, а со среды температура поднимется до плюс 17−20 градусов.
Синоптик также предупредил, что в Москве на следующей неделе ожидаются осадки. При этом самые сильные дожди пройдут во вторник и четверг. Кроме того, в эти дни могут быть грозы, заключил Ильин.
Ранее Ильин рассказал, что в выходные, 5 и 6 июля, в столичный регион придет прохлада. Также в субботу прогнозируют облачность с прояснениями, преимущественно без осадков.
При этом синоптик пообещал, что жара в Москве и области точно продержится до середины июля.
А научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в свою очередь назвал условия, при которых возможно возобновление купального сезона в Москве и области.