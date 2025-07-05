Исследование: россияне стали чаще вести активный образ жизни

При этом, средний чек на покупки в фитнес-клубах за год вырос на 12% — до 2740 рублей, а чек на покупки, связанные с активным отдыхом — на 9%, до 3100 рублей. Размер среднего чека в спортзалах говорит о том, что россияне не только покупают абонементы, но и активно пользуются дополнительными услугами, например, берут персональные тренировки, арендуют шкафчики и так далее, отметили аналитики.