Исследование: россияне стали чаще вести активный образ жизни

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Жители России в этом году стали уделять больше внимания здоровому образу жизни: они вдвое чаще покупают спортивную и высокобелковую еду, в полтора раза больше занимаются активным отдыхом и почти на 20% чаще занимаются спортом, чем годом ранее, говорится в исследовании «МТС Банка» и сервиса Ozon fresh, которое есть в распоряжении РИА Новости.
«В первой половине 2025 года количество транзакций в фитнес-клубах выросло на 18% год к году… Спрос на горнолыжных курортах и в спортивных комплексах в первом полугодии 2025 года увеличился на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — выяснили аналитики на основании анализа обезличенных данных сервиса и данных карт клиентов банка во всех регионах РФ за январь-июнь 2024−2025 годов.
При этом, средний чек на покупки в фитнес-клубах за год вырос на 12% — до 2740 рублей, а чек на покупки, связанные с активным отдыхом — на 9%, до 3100 рублей. Размер среднего чека в спортзалах говорит о том, что россияне не только покупают абонементы, но и активно пользуются дополнительными услугами, например, берут персональные тренировки, арендуют шкафчики и так далее, отметили аналитики.
«В последние годы растет популярность фитнес-клубов с помесячной оплатой и сервисов, с помощью которых можно оплатить разовое посещение, что также сказывается на величине среднего чека», — также добавили они.
Кроме того в первой половине года россияне стали почти вдвое чаще покупать спортивное питание и еду с высоким содержанием белка. «Также набирают популярность кисломолочные продукты и функциональные напитки — их покупают в 2,5 раза и 1,5 раза больше год к году соответственно», — отмечается в исследовании.
При этом средний чек на протеиновую продукцию уменьшился почти в полтора раза. Аналитики связывают это с появлением более выгодных позиций благодаря расширению ассортимента.