Конгрессвумен Луна: Зеленский оскорбил Дональда Трампа

«Я не буду голосовать за продолжение финансирования Украины. Зеленский отменил выборы. Источники говорят, что американское оружие продаётся на чёрном рынке. Он оскорбил нашего президента Дональда Трампа и вице-президента Джэй Ди Вэнса», — написала она, пост опубликован в соцсети X*.