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Конгрессвумен Луна: Зеленский оскорбил Дональда Трампа

Американской стороне следует оказаться от помощи Украине.

Источник: Аргументы и факты

Член Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Анна Паулина Луна заявила, что Зеленский оскорбил президента США Дональда Трампа.

Она подчеркнула, что Вашингтону следует оказаться от помощи Киеву. Кроме того, конгрессвумен потребовала, чтобы Украины заключила мирное соглашение с Российской Федерацией.

«Я не буду голосовать за продолжение финансирования Украины. Зеленский отменил выборы. Источники говорят, что американское оружие продаётся на чёрном рынке. Он оскорбил нашего президента Дональда Трампа и вице-президента Джэй Ди Вэнса», — написала она, пост опубликован в соцсети X*.

Луна отметила, что продолжение украинского конфликта лишь ухудшит «и без того тяжёлое положение» Киева.

Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты продолжают отправлять оружие Украине.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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