Игнатов: СБУ перешли к использованию террористов втёмную, идейных уже нет

«На мой взгляд, ее использовали втёмную в качестве курьера: что-то отвезти надо было, какую-то посылку передать или какие-то другие услуги оказать. Не важно. Главное, что у нее была та самая посылка со взрывчатыми веществами», — сказал Игнатов.