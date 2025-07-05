Игнатов: СБУ перешли к использованию террористов втёмную, идейных уже нет

Украинские спецслужбы могут вербовать женщин для совершения терактов в первую очередь на финансовой основе. Такую уверенность выразил криминалист Михаил Игнатов, комментируя взрыв в Луганске, в результате которого погиб экс-мэр города Манолис Пилавов.
Как сообщалось, исполнительницей теракта предварительно является жительница ЛНР. Женщина тоже погибла при срабатывании взрывного устройства.
«На мой взгляд, ее использовали втёмную в качестве курьера: что-то отвезти надо было, какую-то посылку передать или какие-то другие услуги оказать. Не важно. Главное, что у нее была та самая посылка со взрывчатыми веществами», — сказал Игнатов.
При этом, отвечая на вопрос aif.ru, он отметил, что женщин украинские спецслужбы могут вербовать только на финансовой основе.
«Думаю, что это происходит на финансовой основе в первую очередь, потому что тех, которые готовы умереть за украинскую идею сейчас мало. Товарно-денежные отношения и не более того», — сказал Игнатов.
Ранее бывший депутат украинской Верховной рады Олег Царев рассказал, как спецслужбы вербуют украинок в европейских борделях.