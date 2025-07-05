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Авиарейсы из Санкт-Петербурга прибудут в Челябинск с большим опозданием

Авиарейсы из Санкт-Петербурга прибудут в Челябинск 5 июля с большим опозданием, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Аргументы и факты

Об этом сообщается на онлайн-табло международного аэропорта имени Игоря Курчатова.

Речь идет при рейсы ДР 549 и FV 6461: их ждали в 04:35 и и 06:10 соответственно, расчетное время приземления 09:15 и 10:51.

На вылет задерживаются рейсы ДР 550, SU 6462 и FV 6462 в Санкт-Петербург: вместо 5:35 (первый) и 7:00 (два других) они вылетят в 11:00 и 12:00.

Рейс 5Н 528 авиакомпании Smartavia сегодня и вовсе отменен.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов минувшей ночью вводились временные ограничения на их прием и выпуск в аэропорту Пулково. Они действовали почти три часа, в настоящий момент сняты.