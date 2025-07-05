Авиарейсы из Санкт-Петербурга прибудут в Челябинск с большим опозданием

Об этом сообщается на онлайн-табло международного аэропорта имени Игоря Курчатова.
Речь идет при рейсы ДР 549 и FV 6461: их ждали в 04:35 и и 06:10 соответственно, расчетное время приземления 09:15 и 10:51.
На вылет задерживаются рейсы ДР 550, SU 6462 и FV 6462 в Санкт-Петербург: вместо 5:35 (первый) и 7:00 (два других) они вылетят в 11:00 и 12:00.
Рейс 5Н 528 авиакомпании Smartavia сегодня и вовсе отменен.
Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов минувшей ночью вводились временные ограничения на их прием и выпуск в аэропорту Пулково. Они действовали почти три часа, в настоящий момент сняты.