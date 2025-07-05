В Новосибирской области ужесточили правила отдыха на берегу рек и озер

Новые правила отдыха у водоемов по всей России запрещают автомобилистам выезжать на берег. Поправки в Водный кодекс РФ вступили в силу с 5 июля 2025 года.
Новые правила ограничивают автовладельцев: нельзя подъезжать ближе 200 метров к берегам крупных рек. На берегу малых рек нельзя оставлять машину ближе 100 метров от воды. К озерам и водохранилищам можно подъехать не ближе 50 метров.
Движение автомобилей по грунту запрещено — только по дорогам с твердым покрытием. Оставить авто в поле не получится — только на оборудованной парковке.
— Само по себе наведение порядка в сфере парковки у берегов рек и озер правильно. Но здесь указаны ограничения подъезжать по твердым дорогам. Это значит, что рыбаки не могут подъехать по полевой дороге? Кто будет контролировать исполнение этих правил? Не исключаю коррупционный фактор, что для должностных лиц это станет поводом просто собирать деньги, — сообщил КП-Новосибирск Вячеслав Ашурков, председатель Новосибирского отделения Федерации автовладельцев России.
Напомним, что с 1 сентября 2025 года вводится запрет приводить питомцев на благоустроенные пляжи. Это ограничение вводится приказом МЧС РФ и будет действовать до 1 сентября 2031 года.