В Новосибирской области ужесточили правила отдыха на берегу рек и озер

— Само по себе наведение порядка в сфере парковки у берегов рек и озер правильно. Но здесь указаны ограничения подъезжать по твердым дорогам. Это значит, что рыбаки не могут подъехать по полевой дороге? Кто будет контролировать исполнение этих правил? Не исключаю коррупционный фактор, что для должностных лиц это станет поводом просто собирать деньги, — сообщил КП-Новосибирск Вячеслав Ашурков, председатель Новосибирского отделения Федерации автовладельцев России.