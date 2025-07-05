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Омская телебашня засияет в честь Дня семьи, любви и верности

Подсветка будет включена 7 и 8 июля.

Источник: Комсомольская правда

В честь празднования Дня семьи, любви и верности 7 и 8 июля Омская телебашня будет празднично подсвечена. Световое шоу будет проходить с 22:00 до 01:00 и порадует горожан яркими визуальными эффектами.

На медиафасаде телебашни появятся тематические изображения, созданные специально для праздника. Среди них — цветочные букеты, розовые и красные сердца на фоне облаков и российского флага. Также жители смогут увидеть бегущую строку с поздравлением: «С Днем семьи, любви и верности».

Праздничное оформление создаст особую атмосферу и напомнит о важности семейных ценностей.

Ранее мы писали, что в омскую телебашню ударила молния.