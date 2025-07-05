Омская телебашня засияет в честь Дня семьи, любви и верности

В честь празднования Дня семьи, любви и верности 7 и 8 июля Омская телебашня будет празднично подсвечена. Световое шоу будет проходить с 22:00 до 01:00 и порадует горожан яркими визуальными эффектами.
На медиафасаде телебашни появятся тематические изображения, созданные специально для праздника. Среди них — цветочные букеты, розовые и красные сердца на фоне облаков и российского флага. Также жители смогут увидеть бегущую строку с поздравлением: «С Днем семьи, любви и верности».
Праздничное оформление создаст особую атмосферу и напомнит о важности семейных ценностей.
Ранее мы писали, что в омскую телебашню ударила молния.