Омская телебашня засияет в честь Дня семьи, любви и верности

На медиафасаде телебашни появятся тематические изображения, созданные специально для праздника. Среди них — цветочные букеты, розовые и красные сердца на фоне облаков и российского флага. Также жители смогут увидеть бегущую строку с поздравлением: «С Днем семьи, любви и верности».