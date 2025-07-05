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Дубинский: Трамп так и не сделал пост о разговоре с Зеленским

Ермак назвал разговор Трампа и Зеленского «очень важным и содержательным».

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп так и не прокомментировал в соцсетях свой разговор с Зеленским, заявил Александр Дубинский.

«Кстати, заметили, что пост-релиза от Трампа по итогу звонка Зеленского так и нет?», — написал украинский парламентарий в своём блоге в Telegram.

Напомним, Трамп говорил с Зеленским накануне. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак прокомментировал это, назвав разговор «очень важным и содержательным».

По данным Axios, президент США пообещал помочь Зеленскому с ПВО.

Отметим, что ранее Трамп рассказал о своём разговоре с Зеленским в рамках саммита Североатлантического альянса в Гааге, так, Трамп подчеркнул, что не говорил с ним о конфликте на Украине.

При этом Зеленский утверждал, что якобы обсудил с президентом США «как добиться прекращения огня и подлинного мира».

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