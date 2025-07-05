Осенью в Красноярск приедут школьники и студенты из 40 стран мира

«Нам очень ответственно и почётно, что местом проведения избран город Красноярск — город в самом центре Российской Федерации, самый восточный город-миллионник в нашей стране. Город, который готовится к своему четырехсотлетнему юбилею. Я еще раз подтверждаю, что мы готовы принимать финал Олимпиады, — сказал Михаил Котюков. — Для нас это возможность проверить, насколько мы качественно меняем городскую инфраструктуру и обеспечиваем высокий уровень в том числе гостеприимства. Мы не так давно провели сверку часов — все намеченные планы выполняются. Не сомневаюсь, что к началу финального этапа Олимпиады мы будем готовы на самом высоком уровне».