Осенью в Красноярск приедут школьники и студенты из 40 стран мира

Под председательством заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко в Красноярске прошло совещание оргкомитета пятой Международной олимпиады по финансовой безопасности, заключительный этап которой состоится в городе с конца сентября по начало октября.
Совещание посетили руководитель Федерального агентства финансового мониторинга Юрий Чиханчин, губернатор Красноярского края Михаил Котюков, заместитель Министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев, а также заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлёв.
Чернышенко обозначил высокую значимость события и выразил удовлетворение высоким интересом молодежи к Олимпиаде. По его словам, предварительные этапы состязания привлекли более 65 тысяч участников, после чего были проведены дополнительные мероприятия: школьникам и студентам из разных регионов предложили принять участие в различных образовательных инициативах, состоялся специальный урок по вопросам финансовой безопасности, разработана программа подготовки и организации финала в Красноярске, составлен график информационной поддержки самого соревнования и глобального движения по повышению уровня осведомленности в области финансовой защиты.
Чиханчин доложил о деталях предстоящего финала, отметив, что мероприятие соберет примерно 600 учащихся школ и вузов почти из 40 государств мира. За неделю участникам предложат посетить около восьмидесяти мероприятий сразу по нескольким направлениям: образовательному, карьерному развитию, культурному воспитанию и спорту. Среди запланированных активностей предусмотрены обсуждения на круглых столах, практические занятия, интерактивные лаборатории и разнообразные познавательные программы.
Котюков подтвердил готовность региона к принятию финалистов, подчеркнув гордость тем фактом, что именно Красноярск выбран местом проведения важного форума.
«Нам очень ответственно и почётно, что местом проведения избран город Красноярск — город в самом центре Российской Федерации, самый восточный город-миллионник в нашей стране. Город, который готовится к своему четырехсотлетнему юбилею. Я еще раз подтверждаю, что мы готовы принимать финал Олимпиады, — сказал Михаил Котюков. — Для нас это возможность проверить, насколько мы качественно меняем городскую инфраструктуру и обеспечиваем высокий уровень в том числе гостеприимства. Мы не так давно провели сверку часов — все намеченные планы выполняются. Не сомневаюсь, что к началу финального этапа Олимпиады мы будем готовы на самом высоком уровне».