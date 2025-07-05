В Омске стартовали продажи свежих домашних овощей и ягод на муниципальных рынках

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в своем телеграм-канале о начале сезонных продаж свежих овощей, ягод и фруктов, выращенных местными садоводами и фермерами. Жители города могут приобрести экологически чистые продукты нового урожая на городских муниципальных рынках.
Каждый день на прилавках появляются свежие домашние продукты, выращенные на собственных участках. Покупателям доступны разнообразные овощи и ягоды, в том числе помидоры разных сортов, огурцы, чеснок, укроп, редис, свекла, клубника, малина, вишня, черная и красная смородина и другие сезонные дары природы.
«Приглашаю всех жителей за свежим урожаем от наших садоводов и фермеров. Это отличная возможность приобрести качественные продукты прямо с грядки», — отметил мэр Омска Сергей Шелест.
Продажи осуществляются с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00. Продукцию можно приобрести на Ленинском рынке по адресу: улица Рождественского, 6, на Советском рынке по адресу: улица 20 Партсъезда, 35, на Левобережном рынке по адресу: проспект Комарова, 6, а также на Центральном рынке по адресу: улица Гусарова, 33.
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