В Омске стартовали продажи свежих домашних овощей и ягод на муниципальных рынках

Продажи осуществляются с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00. Продукцию можно приобрести на Ленинском рынке по адресу: улица Рождественского, 6, на Советском рынке по адресу: улица 20 Партсъезда, 35, на Левобережном рынке по адресу: проспект Комарова, 6, а также на Центральном рынке по адресу: улица Гусарова, 33.