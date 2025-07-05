Скончался композитор «той самой мелодии» из «Секретных материалов» Марк Сноу: что он оставил после себя

Сноу написал музыку более чем к 200 эпизодам «Секретных материалов».
На 79-м году жизни ушел из жизни композитор Марк Сноу, получивший широкую известность благодаря созданию музыкальной темы к телесериалу «Секретные материалы». Мужчина скончался в своем доме в Коннектикуте. Он написал музыку более чем к 200 проектам. Подробности его биографии и о том, к каким произведениям он написал музыкальные композиции — в материале URA.RU.
Причина смерти Марка Сноу.
Мужчина скончался в своем доме в штате Коннектикут накануне, 4 июля. Об этом пишет издание Variety. Причина смерти пока неизвестна. Детали, касающиеся даты и места прощания с композитором, станут известны позднее. Сообщается, что у композитора осталась жена, три дочери и внуки.
Биография композитора.
Сноу родился 26 августа 1946 года в Нью-Йорке. При рождении он получил имя Мартин Фултерман. Заниматься музыкальным образованием он начал в возрасте десяти лет, увлекшись игрой на фортепиано. Впоследствии освоил также ударные инструменты и гобой. В дальнейшем поступил в Джульярдскую школу — одно из ведущих высших учебных заведений США в области искусств и музыки в Линкольн-центре Нью-Йорка, где находится также и знаменитая «Метрополитен-опера».
Начало карьеры и появление псевдонима.
Сноу начинал с написания музыки для симфонических оркестровФото: Илья Московец © URA.RU.
Подобно большинству телекомпозиторов 1970-х годов, он начинал с написания музыки для симфонического оркестра. Однако, по информации Variety, Сноу стал одним из первых, кто в конце 1980-х полностью перешел на электронное звучание. Музыку он создавал в собственной домашней студии.
Поработав немного в качестве музыкального продюсера, в 1974 году Сноу перебрался в Лос-Анджелес. В этом городе его зять, актер Георг Стэнфорд Браун, смог убедить продюсера Аарона Спеллинга поручить Сноу написание музыки для телесериала «Новобранцы», который транслировался на канале ABC.
В этот период Мартин Фултерман взял себе творческий псевдоним Марк Сноу. Как отмечает издание Variety, изначально с целью обезопасить себя от возможных преследований со стороны бывшего работодателя. В дальнейшем композитор сосредоточился на создании музыкального сопровождения для телевизионных сериалов.
Работа над «Секретными материалами» и другими проектами.
Сериал впервые вышел в эфир в 1993 годуФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Сноу долгое время сотрудничал с автором «Секретных материалов» Крисом Картером. Все саундтреки к сериалу, порой длящиеся 40 минут в рамках одного эпизода, были написаны им с использованием синтезаторов, семплеров и других электронных инструментов. Всего для Сноу создал музыку к более чем 200 эпизодам «Секретных материалов». Сам сериал выходил с 1993 по 2018 годы. За это время вышло 11 сезонов и 218 эпизодов данного телепроекта.
Как рассказывал сам композитор, появление мелодии к телехиту было связано с чередой удачных событий. Прежде всего, композитор был лично знаком с исполнительным продюсером проекта Бобом Гудвином. Кроме того, в отличие от других претендентов на эту позицию, Марк Сноу проживал в непосредственной близости от дома режиссера, что в конечном итоге и определило выбор в его пользу. Крис Картер стремился получить для своего сериала принципиально необычное музыкальное сопровождение: он настаивал на полном отказе от оркестрового звучания, излишней эмоциональности и привычной мелодичности. По его замыслу, основную роль в создании мистической, внеземной атмосферы должны были играть оригинальные, необычные звуки и шумовые эффекты.
В результате мелодия к «Секретным материалам» получилась благодаря свисту супруги Сноу и синтезаторуФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Сноу создавал одну музыкальную зарисовку за другой, и Картер неизменно оценивал его работу положительно, говоря: «Это прекрасно…». Однако каждый раз он добавлял: «…но это еще не то, что нужно». После очередной подобной встречи, когда режиссер предложил полностью пересмотреть подход и начать работу заново, у композитора опустились руки. В буквальном смысле: опершись локтем о синтезатор «Proteus-2», он непреднамеренно активировал эффект задержки звука. В этот момент в помещении прозвучал тот самый затухающий аккорд, который впоследствии стал основой для знаменитого музыкального произведения.
Кроме того, композитор сотрудничал с Крисом Картером и в других сериалах: «Миллениум», «Жестокое царство» и «Одинокие стрелки». Всего Сноу написал музыкальное сопровождение для свыше 250 различных проектов. Среди наиболее известных работ композитора — саундтреки к сериалу «Тайны Смолвиля», «Говорящая с призраками», «Голубая кровь» и фильму «20 000 лье под водой».
Награды Сноу.
Сноу был номинирован на премию «Эмми» пятнадцать раз. Причем шесть из них он получил за работу над «Секретными материалами». В 1996 году музыкальная тема этого сериала вошла в десятку самых популярных композиций в Великобритании, Ирландии, Франции, а также заняла высокие позиции в европейских хит-парадах.
Как общественность отреагировала на смерть композитора.
Новость о смерти Сноу шокировала общественность. Свою скорбь об утрате композитора люди выражают в социальных сетях.
«Это печальные новости. Спасибо, Марк, за радость, которую ты принес поклонникам телевидения по всему миру своими талантами. Покойся с миром», — написал пользователь в соцсети X.
Кроме того, пользователи соцсетей, помимо выражения соболезнований, отметили гениальность и легендарность Сноу. В частности, они пишут, что главная тема «Секретных материалов» долгое время стояла у них на звонке на телефоне и что сериал невозможно представить в отрыве от его музыки.