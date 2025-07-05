Скончался композитор «той самой мелодии» из «Секретных материалов» Марк Сноу: что он оставил после себя

Как рассказывал сам композитор, появление мелодии к телехиту было связано с чередой удачных событий. Прежде всего, композитор был лично знаком с исполнительным продюсером проекта Бобом Гудвином. Кроме того, в отличие от других претендентов на эту позицию, Марк Сноу проживал в непосредственной близости от дома режиссера, что в конечном итоге и определило выбор в его пользу. Крис Картер стремился получить для своего сериала принципиально необычное музыкальное сопровождение: он настаивал на полном отказе от оркестрового звучания, излишней эмоциональности и привычной мелодичности. По его замыслу, основную роль в создании мистической, внеземной атмосферы должны были играть оригинальные, необычные звуки и шумовые эффекты.