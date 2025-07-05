Продюсер Сельянов: проект памятника Балабанову одобрили его жена и дети

«Коллеги из Екатеринбурга нас информировали — жену Алексея, его детей Федора и Петра, меня — о том, что есть такая важная инициатива. И мы ее, конечно, поддержали. Екатеринбуржцы отнеслись очень ответственно. Провели первый тур, в ходе которого было предложено довольно много проектов памятника, потом провели второй. Мы тоже голосовали, и, в общем, наше мнение совпало с мнением городской комиссии», — поделился Сельянов.