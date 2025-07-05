Продюсер Сельянов: проект памятника Балабанову одобрили его жена и дети

Проект памятника в Екатеринбурге, посвященный режиссеру Алексею Балабанову, одобрили его жена и дети. Об этом aif.ru рассказал продюсер и друг автора культовых фильмов «Брат» и «Жмурки» Алексей Сельянов.
Сельянов отметил, что екатеринбуржцы очень ответственно отнеслись к выбору проекта памятника Балабанову.
«Коллеги из Екатеринбурга нас информировали — жену Алексея, его детей Федора и Петра, меня — о том, что есть такая важная инициатива. И мы ее, конечно, поддержали. Екатеринбуржцы отнеслись очень ответственно. Провели первый тур, в ходе которого было предложено довольно много проектов памятника, потом провели второй. Мы тоже голосовали, и, в общем, наше мнение совпало с мнением городской комиссии», — поделился Сельянов.
Продюсер констатировал, что одобренный проект памятника уникальный, отметив, что помимо, собственно, Алексея Балабанова, в монументе представлен трамвай — как отсылка к фильму «Брат».
«Память об Алеше, конечно, живет, и нас это очень радует. И мы будем продолжать делать все возможное, чтобы о нем и его фильмах не забывали, будем поддерживать различные инициативы», — подытожил Сельянов.
Ранее продюсер выразил уверенность, что Алексей Балабанов заслужил улицу в свою честь в родном Екатеринбурге.
Балабанов скончался 18 мая 2013 года на 55-м году жизни.