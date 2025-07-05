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Трамп рассказал, как называет свою жену Меланию перед сном

Президент США Дональд Трамп рассказал о том, как ласково называет свою супругу Меланию, сообщает Daily Mail.

Президент США Дональд Трамп рассказал о том, как ласково называет свою супругу Меланию, сообщает Daily Mail.

Во время митинга в Айове президент США заявил, что зовет ее «Первая леди».

— Я называю ее Первая леди, разве это не ужасно? — пошутил Трамп.

Он добавил, что использует это обращение даже перед сном, желая Мелании спокойной ночи. Трамп объяснил, что прозвище напоминает ему о том, что он является президентом.

Также эксперт по языку тела Джуди Джеймс обратила внимание на то, что Трамп большую часть военного парада в честь 250-летнего юбилея американской армии контактировал с главой Пентагона Питом Хегсетом, периодически переключаясь в «режим мужа» при общении со своей супругой Меланией. По словам специалиста, первая леди играет в отношениях с главой государства доминирующую роль. Она объяснила, что в какой-то момент в ходе мероприятия Мелания положила руку на бедро супруга, что стало «не только нежным, но и властным ритуалом».

«Вечерняя Москва» рассказала, что известно о жене республиканца, какой первой леди она была в период прошлого президентства Трампа и в каких скандалах замешана.

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