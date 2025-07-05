Трамп рассказал, как называет свою жену Меланию перед сном

Также эксперт по языку тела Джуди Джеймс обратила внимание на то, что Трамп большую часть военного парада в честь 250-летнего юбилея американской армии контактировал с главой Пентагона Питом Хегсетом, периодически переключаясь в «режим мужа» при общении со своей супругой Меланией. По словам специалиста, первая леди играет в отношениях с главой государства доминирующую роль. Она объяснила, что в какой-то момент в ходе мероприятия Мелания положила руку на бедро супруга, что стало «не только нежным, но и властным ритуалом».