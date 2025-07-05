14 лет молчания: Неизвестный внезапно активировал биткоины, подорожавшие до $2 млрд

Ранее британский майнер Джеймс Хауэллс, который уже десять лет безуспешно ищет свой жёсткий диск с криптовалютным состоянием на свалке, захотел купить участок на мусорном полигоне для продолжения поисков. Хауэллс начал заниматься майнингом в 2009 году и хранил свои активы на арендованном жёстком диске. В 2013 году его бывшая девушка случайно выбросила этот диск. С тех пор Хауэллс не прекращает попыток его найти, ведь при нынешней цене биткоина в 93,637 долларов, содержимое его кошелька может стоить более 749 миллионов долларов.