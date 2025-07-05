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Пресс-служба аэропорта Пулково сообщила о задержании более 50 рейсов

В целях обеспечения безопасности полетов в аэропорту были введены временные ограничения.

Источник: Аргументы и факты

В петербургском аэропорту Пулково было зафиксировано массовое задержание рейсов — свыше 50 вылетов и прилётов оказались отложены из-за атаки беспилотников в регионе.

Информацию об этом разместила пресс-служба воздушной гавани в Telegram.

Для обеспечения безопасности полётов в воздушной зоне аэропорта ввели временные ограничения на приём и отправку воздушных судов. Обслуживающий персонал и наземные службы перешли на усиленный режим работы, а авиакомпании были вынуждены внести изменения в расписание.

Пассажирам помогают сотрудники перевозчиков и самого аэропорта — ожидающим рейсов предоставляют воду и питание.

Ранее в результате атаки беспилотников в Энгельсе и Саратове были зафиксированы повреждения жилых зданий.