Пресс-служба аэропорта Пулково сообщила о задержании более 50 рейсов

Для обеспечения безопасности полётов в воздушной зоне аэропорта ввели временные ограничения на приём и отправку воздушных судов. Обслуживающий персонал и наземные службы перешли на усиленный режим работы, а авиакомпании были вынуждены внести изменения в расписание.