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В Иркутске ремонтируют стелу «Иркутск — город трудовой доблести»

В некоторых местах конструкции пошла коррозия.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В областном центре рабочие активно ремонтируют стелу «Иркутск — город трудовой доблести», которая находится в районе Байкальского кольца. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Руслан Болотов.

— Через некоторое время после установки монумента в некоторых местах конструкции пошла коррозия, — уточнил глава города.

Материалы для стелы, посвященной трудовым подвигам россиян, были предоставлены федеральным подрядчиком, который также обеспечивал ими и другие города, где установлены аналогичные памятники.

В настоящее время ведется обработка металла с целью восстановления его первоначального вида. Завершение работ намечено на 5 июля.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре ограничат движение на улице Пискунова до 17 июля.