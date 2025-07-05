В Иркутске ремонтируют стелу «Иркутск — город трудовой доблести»

В областном центре рабочие активно ремонтируют стелу «Иркутск — город трудовой доблести», которая находится в районе Байкальского кольца. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Руслан Болотов.
— Через некоторое время после установки монумента в некоторых местах конструкции пошла коррозия, — уточнил глава города.
Материалы для стелы, посвященной трудовым подвигам россиян, были предоставлены федеральным подрядчиком, который также обеспечивал ими и другие города, где установлены аналогичные памятники.
В настоящее время ведется обработка металла с целью восстановления его первоначального вида. Завершение работ намечено на 5 июля.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре ограничат движение на улице Пискунова до 17 июля.