Мать рассказала об условиях содержания задержанного в Баку россиянина Софронова

Сообщается, что женщина уже передала сыну необходимые вещи и продукты. Также она связалась с российским посольством и контактировала с Главным полицейским управлением Баку и МВД Азербайджана. При этом мать Софронова столкнулась с определенными трудностями, так как иногда ей приходилось буквально искать на улицах прохожих, знающих русский язык, чтобы попросить их выполнить функции переводчика.