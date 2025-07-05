Мать рассказала об условиях содержания задержанного в Баку россиянина Софронова

Задержанному в Азербайджане россиянину Сергею Софронову предоставили государственного адвоката. Молодой человек и другие задержанные россияне содержатся отдельно от местных заключённых, они размещены в камерах по два человека, а сотрудники изолятора относятся к россиянам подчеркнуто нейтрально. Об этом рассказала мать Софронова, которая приехала в Баку, чтобы заниматься делом сына.
Сообщается, что женщина уже передала сыну необходимые вещи и продукты. Также она связалась с российским посольством и контактировала с Главным полицейским управлением Баку и МВД Азербайджана. При этом мать Софронова столкнулась с определенными трудностями, так как иногда ей приходилось буквально искать на улицах прохожих, знающих русский язык, чтобы попросить их выполнить функции переводчика.
«Вместе мы справимся, и этот страшный сон скоро закончится», — сказала женщина порталу URA.RU.
Ранее сообщалось, что Сергей Софронов является IT-специалистом, он занимается разработкой и продвижением сайтов, а также созданием VPN-сервисов. Отец Софронова заявил, что не верит в причастность сына к какой-либо криминальной деятельности.
Напомним, в столице Азербайджана были задержаны, а потом заключены под стражу россияне, которых обвиняют в якобы причастности к незаконному перемещению наркотических средств. Также им вменяется в вину якобы кибермошенничество. Кроме того, сообщалось о задержании нескольких российских журналистов.
При этом правоохранительные органы Азербайджана распространили видео с задержанными россиянами, на котором видно, что некоторые из них подверглись избиению.
Среди задержанных россиян также оказался 25-летний петербуржец Алексей Васильченко. Его, как и остальных, отправили под арест на четыре месяца по решению суда. Васильченко приехал в Азербайджан по делам петербургского вуза, где он учится на психолога, вместе с несколькими другими студентами. Семья Васильченко также отрицает его причастность к криминалу.
Ранее в Екатеринбурге были задержаны члены ОПГ, причастные к тяжким преступлениям, среди которых — несколько убийств и массовое отравление суррогатным алкоголем, из-за которого жизни лишились более 40 человек. Все задержанные в Екатеринбурге имеют российское гражданство, но при этом они — этнические азербайджанцы.