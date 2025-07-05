Жителям городского поселка в Челябинской области суд запретил разводить свиней

Из фабулы истории следует, что на двух жителей населенного пункта регулярно поступали жалобы. «Граждане в непосредственной близости от жилых построек на участке содержат свиней, продукты жизнедеятельности которых должным образом не утилизируются, огромные навозные кучи вдоль забора стали источником неприятного запаха и рассадником насекомых и крыс», — говорится в комментарии.