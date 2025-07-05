Жителям городского поселка в Челябинской области суд запретил разводить свиней

Об этом сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.
Из фабулы истории следует, что на двух жителей населенного пункта регулярно поступали жалобы. «Граждане в непосредственной близости от жилых построек на участке содержат свиней, продукты жизнедеятельности которых должным образом не утилизируются, огромные навозные кучи вдоль забора стали источником неприятного запаха и рассадником насекомых и крыс», — говорится в комментарии.
Собственникам животных три раза выдавали предостережения о недопустимости нарушения требований законодательства, а также рекомендации, как содержать свиней в соответствии с ветеринарными правилами.
«Земельные участки, где разводят свиней, находятся в городской черте. Разведение сельхозживотных с целью их дальнейшего забоя и продажи там запрещено. Собственникам были выданы представление и предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», — уточнили специалисты.
В итоге жители поселка самостоятельно обратились в суд, который еще в августе 2024 года с учетом сформированных Управлением Россельхознадзора заключений принял решение: запретить магнитогорцам «содержать свиней с целью их воспроизводства, выращивания и реализации».
Не согласившись с решением Орджоникидзевского районного суда, собственники животных подали апелляцию. «Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда рассмотрела заявление собственников животных и отказала в удовлетворении жалобы», — уточнили в ведомстве. Решение облсуда вступило в законную силу.